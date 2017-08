Benzinaio derubato scrive al ladro: “Pezzo di…”

Il furto è stato sventato dai carabinieri a ferragosto, ma i due ladri fuggiti nel bosco hanno causato una devastazione nel piccolo negozio all’interno della stazione di servizio Erg sulla strada del lago.

L’episodio si è risolto senza furto, grazie all’intervento dei carabinieri, ma il titolare del negozio ha comunque lamentato la devastazione del locale. Sarà per questo che, nei giorni scorsi, ha attaccato due cartelli scritti con il pennarello dietro il gabbiotto, in cui beffardamente ricorda a eventuali ladri che la cassaforte è vuote e che anzi, sarebbe opportuno che qualcuno se la portasse via, visto che è da rottamare.

Uno sfogo che nasconde comunque le difficoltà di chi si trova a lavorare tutti i giorni, e per tante ore, con impegno, e poi vede il proprio lavoro rovinato dai malviventi.