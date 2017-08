Bernascone: coi carotaggi le prime prove di solidità, poi i lavori

Solo poche ore di prove e carotaggi, poi il lavoro per “l’aggiustamento” del Bernascone, il campanile di San Vittore a Varese, si ferma e riprenderà a settembre.

Il lavori che chi è rimasto a casa in questi giorni ha potuto vedere alla base del campanile erano «Prove penetrometriche per valutare resistenza del sottosuolo – ha spiegato Giovanni Meschini – Cosi che con i carotaggi si possano valutare i vari strati per verificare i tipi di terra che “sorreggono” il Bernascone». I carotaggi si sono spinti fino a 15 metri, cosa che permetterà di valutare un’ampia parte della base del campanile.

«Queste prime valutazioni servono per verificare se effettivamente il campanile è solido – ha proseguito Meschini – Se le fondazioni cioè sono in grado di sostenere in maniera corretta l’edificio, in modo da poter procedere poi efficacemente ai lavori di consolidamento. Dalle prime impressioni “a vista” è ragionevole pensare che non ci siano problemi. Il prodotto del carotaggio però è stato mandato ad analizzare: quando riceveremo i risultati potremo procedere alla progettazione della pelle esterna e interna del campanile»