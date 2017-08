Beve, si mette alla guida e si ribalta nei campi

Foto varie

Ennesimo incidente causato dall’abuso di alcol in questo fine settimana. Per l’ennesima volta il caso ha evitato peggiori conseguenze. E’ successo nella serata di ieri in viale Lombardia di Parabiago dove un’auto, una Volkswagen Polo di colore nero condotta da un cittadino Bulgaro di 21 anni (il giorno precedente era toccato ad un italiano di 22 nel centro cittadino di Canegrate).

Alcuni passanti hanno allertato la Centrale Operativa di Legnano che ha immediatamente inviato i colleghi della Stazione di Parabiago, comandata in questo periodo dal maresciallo capo Marco Garau.

Appena giunto il sottufficiale sul posto, nell’attesa dell’arrivo dell’autoambulanza, ha effettuato il riscontro del tasso alcolemico nel sangue del giovane.

Risultato: 1,35 il rilevamento minimo, a fronte dello “0” tollerato dalla legge per i neopatentati, avendo conseguito la patente da meno di tre anni.

Dalla dinamica e dal luogo dell’incidente, comunque, il giovane può e deve reputarsi fortunato. Data la velocità desumibile dai segni lasciati sull’asfalto, dalla carambola – una ruota dell’auto è stata letteralmente sradicata – e dalla distanza dal punto di frenata al luogo dove l’auto si è fermata, se avesse impattato contro un’altra auto proveniente nel senso di marcia opposto o contro uno dei piloni e dei pali della rete elettrica presenti nel terreno in cui è rovinosamente finito, le conseguenze sarebbero state ben peggiori.

E’ stato trasportato all’ospedale di Legnano, accusando alcuni ovvi dolori ed un forte mal di testa. E’ stato tenuto in osservazione ed è in fase di dimissione. Nessuna grave conseguenza per lui.

Il giovane verrà denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio