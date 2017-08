Bimbo di due anni precipita dal balcone

crenna generiche generica

Dramma in via Alfredo Di Dio, nel quartiere Moriggia di Gallarate: un bambino è precipitato dal balcone, in una delle case della zona vecchia del quartiere (foto d’archivio).

L’allarme è partito poco dopo le 19. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica, in codice rosso: il bimbo era vigile, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Anche un famigliare del bimbo avrebbe avuto un malore.

La famiglia è originaria del Pakistan, il bimbo stava giocando sul balcone (un primo piano rialzato, a circa 3 metri e mezzo) ed è caduto, per cause da appurare.

Sul posto anche la Polizia di Stato.