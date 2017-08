Birdwatching sul lago di Varese

Foto varie

Vi piace osservare la natura e soprattutto la fauna e la flora del nostro lago? C’è un appuntamento per voi. Una visita guidata della Lipu con navigazione di un’ora e mezzo sul lago di Varese.

Un’escursione domenica 3 settembre in barca per conoscere piante e animali del bacino lacustre osservando da vicino le diverse specie di uccelli che si succedono nel corso delle stagioni, come il grande falco pescatore, ed altri acquatici come svassi, aironi cenerini, alzavole e tuffetti.

Durata: 1 ora e mezza

Partenza: pontile di Schiranna ore 9.00

Costo: 20 € – gratuità fino ai 6 anni