Black out di Facebook e Instagram

Immagini varie Italia

“Facebook will be back soon” questa la risposta del social network a chi tenta di pubblicare o scorrere la bacheca del proprio profilo.

Da qualche minuto – dalle 16 circa di sabato 26 agosto – infatti migliaia di account Facebook in tutto il mondo non funzionano sia da PC che da mobile. Problemi di accesso anche per Instagram. Molte le segnalazioni sul “rivale” Twitter.

Il blackout è durato alcune decine di minuti, per poi far tornare le attività alla normalità.

Un problema analogo si è verificato lo scorso 23 agosto.