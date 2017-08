Botto nella notte, tre giovani feriti

Tre giovani sono rimasti feriti questa notte – tra sabato 19 e domenica 20 – in un incidente stradale che si è verificato a Busto Arsizio, in via per Cassano.

Per cause al vaglio delle Forze dell’ordine, intorno alle ore 3 il conducente ha perso il controllo della vettura (una Peugeot) che è andata a sbattere in modo violento contro un muro.

I tre occupanti dell’auto, due ragazzi e una ragazza tutti tra i 21 e i 22 anni, sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo: per estrarre e soccorrere uno di loro é stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere della vettura con le cesoie.

I giovani sono quindi stati trasportati all’ospedale di Legnano: due hanno ferite di media entità ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, uno è invece stato ricoverato in codice verde.