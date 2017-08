Brovelli: ” La maggioranza ha i numeri per governare?”

consigliere comunale pd angora

Una seria autocritica per un cambiamento di rotta è ciò che Alessandro Brovelli di ABC Angera Bene Comune chiede al sindaco Alessandro Molgora dopo la vicenda dell’assessore Marzetta uscita dal gruppo di maggioranza pur mantenendo l’incarico istituzionale: « Con cadenza ormai periodica la maggioranza del Comune di Angera, costituita da due gruppi che evidentemente mai si sono veramente amalgamati, sbanda e rischia seriamente di finire fuori strada. Ancora una volta le cause sono tutte interne. Un Assessore, questa volta, che da tempo si sente messo in disparte e ha deciso di abbandonare il gruppo Consigliare. Va chiarito subito che l’Assessore Marzetta da tempo solleva dubbi e perplessità sull’operato del suo gruppo, e lancia segnali di insofferenza.

Segnali che noi di ABC avevamo colto e segnalato (https://www.facebook.com/notes/abc-angera-bene- comune/il-buono- il-brutto- il-cattivo/1858920497696185/), ma che evidendentemente sono rimasti inascoltati da parte di chi dovrebbe tenere unito il gruppo.

Molto recentemente, nell’ennesimo rimpasto di giunta, il Sindaco aveva confermato all’Assessore Marzetta piena fiducia, e le aveva anche affidato le deleghe all’Edilizia Privata. Evidentemente, alle parole pubbliche di stima sono seguiti comportamenti di diverso tenore.

Se quanto ha scritto la sig.ra Marzetta è vero, e noi non abbiamo motivo di credere il contrario (anzi!), è il caso che l’Amministrazione Molgora faccia una seria riflessione e corregga con urgenza la rotta. Un gruppo che dovrebbe governare la Città, ma fatto da persone che a fatica si parlano e non si fidano le une delle altre, è inutile, se non un pericolo.

ABC Angera Bene Comune ha fatto in questi mesi la scelta di fare un’opposizione attenta ma poco mediatica: ci interessa capire come funziona la macchina comunale, verificare e sorvegliare le scelte fatte dalla maggioranza, fare proposte alternative. Non ci interessa finire sui giornali un giorno sì e l’altro pure. La condizione di Angera la vede chiunque casualmente passi per il centro e le periferie, tra incuria, nuove chiusure di negozi, mercati e mercatini. Questi sono i risultati della mancanza di progettualità che da sempre segnaliamo, unita alla grande arroganza di alcuni. Anche la Sig.ra Marzetta, che ben conosce i meccanismi di funzionamento della maggioranza, riconosce adesso che è vero ciò che da tempo noi denunciamo ed ha deciso che non ne può più di questo modo di fare.

Ora però siamo seriamente preoccupati e non possiamo fare a meno di suonare il campanello di allarme a tutta la cittadinanza: la maggioranza, che ha perso un altro pezzo, ha ancora le forze ed i numeri per governare? Questo vorremmo capire ora, non farci raccontare quanti siano belli e bravi gli Assessori rimasti».