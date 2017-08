Saronno, brucia auto nella notte: pompieri in via Bergamo

Auto in fiamme alla periferia cittadina: un incendio, per il quale si escludono le cause accidentali, ha movimentato la notte di via Bergamo. L’allarme è scattato sabato, intorno alle 4, quando i residenti, vedendo un bagliore fuori dalle finestre, si sono svegliati e visto l’incendio in corso hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

In pochi minuti è arrivata sul posto la squadra di turno del distaccamento di via Stra Madonna che si è trovata davanti una Skoda Fabia divorata dalle fiamme. Per prima cosa i pompieri si sono assicurati che l’incendio non si propagasse ad altre auto in sosta o alle vicine abitazioni e quindi l’hanno completamente spento. Purtroppo la vettura è stata resa completamente inutilizzabile.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia cittadina che ha rintracciato il proprietario del mezzo. I risultati dei primi accertamenti, realizzati da carabinieri e pompieri, sembrerebbero escludere che l’incendio possa essere di natura accidentale.