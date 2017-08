Bruno Gulotta e il suo gesto eroico, la compagna e il fratello lo ricordano

Martina Sacchi e Lorenzo Gulotta, rispettivamente la compagna 27enne e il fratello 24enne di Bruno Gulotta, hanno rilasciato un’intervista a Tom’s Hardware, il sito di informazione tecnologica per il quale lavorava il 35enne legnanese, morto nell’attentato sulle Ramblas a Barcellona lo scorso 17 agosto.

Vi riproponiamo l’incipit di questa lunga intervista che ripercorre lo strazio di quella giornata di terrore che ha trasformato una vacanza con la famiglia (Bruno era nella città catalana con la moglie e i due figli di 4 anni e mezzo il maschio e pochi mesi la femmina) e il fratello Lorenzo che era già lì da qualche giorno.

“Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e mi stanno aiutando. Innanzitutto Bruno, che in quella frazione di secondo ha spinto verso di me nostro figlio Alessandro prima di essere travolto e ci ha salvato la vita sacrificandosi per noi”. Martina è un fiume in piena di emozioni forti. Dolore, collera, riconoscenza, paura del futuro da affrontare adesso, subito. Paura delle risposte da dare ai suoi bambini, dopo i funerali del compagno, dopo che i riflettori mediatici si sono spenti. (qui il resto dell’intervista)