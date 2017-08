Cade da cavallo, interviene l’elisoccorso

Brutta caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze, per un uomo di 68 anni.

Nel tardo pomeriggio di oggi era in sella al cavallo in un maneggio di Cocquio Treviso in località sant’Andrea quando è avvenuta l’incidente. I soccorsi sono intervenuti anche con l’elicottero del 118. Fortunatamente, dicevamo, per il fantino solo qualche escoriazione