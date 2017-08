Cade dalla cascata, muore una donna

Cascata della pevereggia sessa, malcantone

Infortunio mortale nella mattina di lunedì 14 agosto 2017, attorno alle 11.30, nei pressi della cascata Pevereggia a Sessa, nel Malcantone.

Una 74enne della provincia di Milano è caduta in un dirupo, mentre passeggiava nei pressi: e, dopo un volo di 15 metri, la donna è finita nelle acque della cascata, che è a due passi dal confine con l’Italia vicino alla cantonale tra Ponte Tresa e Fornasette.

Per soccorrerla, sono intervenuti sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano, gli specialisti dell’Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano ed un elicottero della REGA: ma purtroppo per la donna non c’era piu nulla da fare.

La Polizia Cantonale ha proceduto perciò agli accertamenti del caso.