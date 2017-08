Cade mentre cerca i funghi, grave una donna

soccorso elicottero montagna

E’ in pericolo di vita la donna che è caduta sulle montagne svizzere mentre era in cerca di funghi. (foto di repertorio)

La fungiatt, una 53enne italiana residente in provincia di Varese, era ad Airolo, in zona Alpe Pontino quando è caduta nel vuoto per diverse decine di metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 per cause ancora sconosciute.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato con un elicottero la ferita all’ospedale. La donna ha riportato gravi ferite.