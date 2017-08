Caldo e afa, rischio colpi di calore sul lavoro

Foto varie

Le attuali condizioni climatiche possono causare importanti problemi di salute, in particolare “colpi di calore”. Questo tipo di malessere può colpire anche i lavoratori, prevalentemente nei settori dell’edilizia e della manutenzione del verde.

ATS Insubria richiama l’attenzione dei lavoratori all’adozione di adeguati comportamenti per la tutela della salute di tutti e in particolare di coloro che sono occupati in settori ad alto rischio per esposizione a fonti di calore, che sono invitati a privilegiare, quando possibile, i lavori di ristrutturazione all’interno rimandando alle prime ore del mattino i lavori all’esterno, con turnazione delle fasi lavorative.

Inoltre, si suggerisce di effettuare pause intermedie e/o più prolungate nelle ore centrali della giornata. È consigliabile anche assumere integratori di sali minerali e liquidi freschi per garantire l’idratazione costante nell’arco della giornata. Infine, si raccomanda di indossare copricapo nei casi in cui non sia necessario l’uso dei DPI specifici.

