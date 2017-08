Caldo e bello, ma fino a giovedì

Foto varie

Preparate gli spolverini e l’ombrello perché l’ultimo scampolo d’estate sta per svanire in questa settimana: fino a giovedì regnerà il caldo, poi il tempo si guasterà per portare un piede già nell’autunno.

SITUAZIONE – L’anticiclone che dal Nord Africa risale sull’Italia mantiene sole e caldo estivo probabilmente fino a giovedì – dice il Centro Geofisico Prealpino. Probabile peggioramento da venerdì, primo giorno dell’autunno meteorologico, con vortice depressionario sulla Francia che sospingerà nuvole verso le Alpi con piogge, temporali e calo delle temperature che rientreranno nelle medie stagionali.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 28 agosto al mattino estesi passaggi nuvolosi che si sposteranno sulla pianura nel pomeriggio con via via schiarite su Alpi e Prealpi. Asciutto oppure solo qualche breve pioggia isolata sui rilievi.

Martedì 29 al mattino nuvolosità stratificata sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi, via via soleggiato. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi ma probabilmente asciutto.

Mercoledì 30 agosto soleggiato e caldo. Temperature massime in rialzo. In serata aumento della nuvolosità e qualche temporale su Ossola, Varesotto, Ticino e Lario. Altrove probabilmente asciutto.

TENDENZA – Giovedì 31 agosto: dapprima soleggiato, con nuvolosità in aumento da Piemonte e Lombardia occidentale dove si potranno verificare alcune piogge o temporali dal pomeriggio.

Venerdì 1 settembre: molto nuvoloso, probabili piogge e temporali diffusi. Più fresco con massime tra 22 e 25°C.