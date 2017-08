Campeggi educativi, Regione si impegna a sostenerli economicamente

Family camping in the park

“Stanziare risorse a sostegno delle attività di campeggio a scopo socio-educativo, in particolar modo riguardo l’installazione, il rinnovo e la manutenzione delle strutture ricettive”.

È l’impegno preso oggi dalla giunta regionale della Lombardia a seguito dell’approvazione di un ordine del giorno all’assestamento di bilancio di cui Fabrizio Cecchetti (Lega Nord), Vicepresidente del Consiglio regionale, era primo firmatario.

“I campeggi educativi – spiega Cecchetti – coinvolgono migliaia di ragazzi ogni anno e, oltre a promuovere attività didattiche e formative, favoriscono aggregazione e amicizia tra ragazzi in contesti sani. E’ giusto e doveroso che la Regione torni a finanziare queste attività soprattutto nell’era dei social network, dove gran parte dei giovani preferisce passare ore e ore davanti a un computer o allo smartphone piuttosto che stare all’aria aperta e in mezzo alla natura. Per questo – conclude Cecchetti – sono orgoglioso che Regione Lombardia si sia impegnata a investire nel rinnovo e nella manutenzione delle strutture ricettive delle attività di campeggio a scopo socio-educativo, perché supportare questo tipo di progetti può solo far bene alla crescita civica e personale dei nostri giovani che rappresentano il futuro della Lombardia.”