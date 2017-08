Canone RAI in bolletta: in un anno 5,5 milioni di utenti in più

Canone Rai generica generiche

Il prelievo diretto nella bolletta della luce ha portato a un aumento di oltre 5,5 milioni di abbonati alla TV di Stato. I dati sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate che ha contrato più di 22 milioni di abbonati totali, con un incremento del 34,2% di contribuenti in più rispetto al 2015. (leggi)

Il recupero dei nuovi abbonamenti si è registrato soprattutto nelle in sei regioni del Sud d’Italia dove la crescita è stata del 44%, con un picco del 58,1% in Sicilia, del 57,3% in Calabria del 68% in Campania.

Tra le regioni del Nord si registra un aumento del 38% di nuovi abbonati in Veneto seguito dal Piemonte (33,8%) e dal Trentino (32,9%). In Lombardia i nuovi abbonati sono stati 920 mila. Nessuna variazione di rilievo, infine, è stata registrata nella provincia di Bolzano dove erano 157 mila a pagare e sono diventati 159 mila,