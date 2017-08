Cantieri estivi: ora tocca a via Merini

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prosegue il piano delle asfaltature e delle opere del Comune di Varese: in queste settimane sono infatti in corso i lavori per rinnovare gli asfalti di molte strade varesine ma anche per sistemare le fognature, mettere a nuovo alcuni marciapiedi e ripulire i cigli delle strade.

Mentre si conclude nei prossimi giorni l’intervento in via dei Mille ieri pomeriggio sono partiti i lavori di asfaltatura in via Merini.

L’intervento in questa strada durerà circa tre giorni: prima viene rimosso completamente il vecchio asfalto, poi controllate le condizioni del manto stradale, poi si procede all’asfaltatura e infine al rifacimento della segnaletica orizzontale.