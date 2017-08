Canziani e Addolorata: la scuola riparte nelle nuove sedi

Anno nuovo, sede nuova per gli alunni “ex Canziani”. Con la ripresa della scuola, i bambini che frequentavano la primaria del quartiere Montello a Varese saranno accolti nelle aule risistemate della San Giovanni Bosco di via Busca, traversa di viale Aguggiari.

L’emergenza Canziani era scoppiata alla fine del giugno scorso quando una perizia evidenziò i gravi problemi di stabilità dell’edificio, tali da renderlo inagibile. Al Sindaco non rimase altra soluzione che trovare una sede alternativa, individuandola nella vicina San Giovanni Bosco.

Nel corso dell’estate si sono svolte le opere necessarie ad adeguare gli ambienti assegnati e renderli accoglienti per gli oltre 100 bambini della Canziani che avranno a disposizione spazi sicuri, arredati e tinteggiati, aule di informatica e servizi igienici rinnovati, lavagne elettroniche. Nei giorni scorsi è avvenuto il trasloco e ora è tutto pronto per dare il via al nuovo anno scolastico.

«Siamo molto soddisfatti di come siamo riusciti ad intervenire in una situazione di estrema emergenza consentendo a tutti i bambini della Canziani di riprendere l’anno in un edificio scolastico pronto ad accogliere tutti nel migliore dei modi – dichiara l’assessore ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio -. L’anima della Canziani continuerà a vivere nei visi di alunni, genitori e insegnati che porteranno avanti la tradizione di questa importante scuola di Varese. Tra qualche giorno i bambini torneranno sui banchi di scuola e auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico».

L’assessore ai lavori Pubblici, Andrea Civati aggiunge: «Alla ripresa dell’anno scolastico gli alunni e il personale scolastico troveranno aule accoglienti e sicure, in ambienti colorati dove sono stati sistemati gli impianti di illuminazione e di emergenza, sono state allargate le porte e rifatti gli impianti elettrici. Ringrazio i tecnici del Comune per la celerità e la serietà con cui è stata affrontata la situazione che qualche mese fa non era di certo prevedibile. Il nostro obiettivo era che la Canziani continuasse a vivere e gli alunni e i genitori fossero soddisfatti dei nuovi ambienti e pensiamo di esserci riusciti».

Parallelamente si vanno completando anche i lavori di adeguamento della Mazzini dove troveranno spazio tutti gli alunni della primaria Addolorata di via Luini, chiusa per decisione dell’amministrazione anche per contenere i costi, risparmiando i soldi dell’affitto alle suore reinvestendoli in servizi legati al diritto allo studio. La decisione, allora, sollevò un gran polverone con i genitori estremamente critici per la chiusura di una sede che offriva servizi integrati para scolastici grazie alla presenza delle suore.