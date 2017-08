Cappellini azzurri: primo gadget del gemellaggio Saronno-Challans

Sono diventati il primo gadget dell’Associazione gemellaggio i cappellini azzurri con la scritta “Saronno” creati come elemento identificativo per trovare a colpo d’occhio i bimbi saronnesi tra i 1200 partecipanti del Tournoi International Avenir Ulrich Ramé 2017.

I cappellini molto semplici di color azzurro con la scritta Saronno in bianco sono stati regalati dall’Amministrazione comunale a tutti i giovani calciatori della Robur e dell’Amor alla partenza della trasferta che ha visto i saronnesi raggiungere Challans, città gemellata con la città degli amaretti, a metà giugno. Dall’apprezzamento dei bimbi e da come hanno continuato ad usarli anche in città è nata l’idea di trasformali in un vero e proprio gadget. Anche perchè erano già stati presentati durante la festa delle associazioni dove avevano suscitato molto interesse.

Saranno realizzati e venduti dall’associazione gemellaggio, quella di si occupa di seguire tutte le attività legate a Challans dalle presenze agli eventi in Vandea, agli scambi scolastici.