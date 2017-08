Capretta e cavallo “fuggono” insieme

Foto varie

La Polizia locale di Travedona Monate segnala che nel Comune di Cadrezzate hanno trovato questa mattina, lunedì 28 agosto, in Via Matteotti una cavalla insieme ad una capretta. I due sono inseparabili. “A seguito di accertamenti non siamo riusciti a risalire al legittimo proprietario – ci scrivono- . Qualcuno li riconosce? Nel caso potete contattare il Commissario Giovanna Urciuoli al seguente numero di cellulare: 3458048625. Si prega di condividere in massa. Grazie”