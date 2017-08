Caronnese e Varesina, vittorie confortanti

Le foto della Caronnese

Buone indicazioni dalle amichevoli giocate nella serata di mercoledì per Caronnese e Varesina. La squadra di Caronno Pertusella si è imposta 2-0 sul Milan Primavera, mentre le Fenici hanno battuto 3-2 il Lecco.

PRIMAVERA MILAN – CARONNESE 0-2

Dopo la sconfitta nella Coppa Unet, mister Aldo Monza chiedere una pronta risposta alla sua squadra e la risposta è arrivata prontamente. A Storo (Trentino) i rossoblu hanno piegato la seconda squadra rossonera guidata da Gennaro Gattuso. Un gol per tempo per la Caronnese, con le reti di Massaro al 10’ della prima frazione e il raddoppio di Baldo al 6’ della ripresa.

IL TABELLINO

Milan Primavera – Caronnese 0-2 (0-1)

Marcatori: al 10’ pt Massaro, al 6’ st Baldo

Milan Primavera: Guarnone, Negri, Llamas, Pobega, Merletti, Bianchi, Forte, El Hilali, Vigolo, Torrasi, Brescianini – A disposizione: Zanellato, Barazzetta, Cornaggia, Della Vedova, Murati, Torchio, Sala, Finessi, Capanni, Sinani, Haidara, Maldini, Tonin, Fabozzi, Kyeremateng, Tsadjout, Sanchez, Bargiel. Allenatore: Gattuso

Caronnese: Maimone, Marconi, Ferrara, Mantovani, De Angeli, Giudici, Puccio, Baldo, Massaro, Corno, Villanova – Entrati nel corso dell’incontro: Gionta, Roveda, Cominetti, Compagnone, Galletti, Parisi, Pesce, Bamba, Masserini, Scotti, Barbera. Allenatore: Monza.

VARESINA – LECCO 3-2

Prima uscita a Venegono Superiore per la Varesina, che contro il Lecco vince in rimonta. Vantaggio lecchese nel primo tempo con la rete di Cristofoli, raddoppiato nella ripresa dall’ex Castagna. La rete su punizione di Tino riapre i giochi e il sorpasso è firmato dalla doppietta di Shiba. In campo anche l’ex Varese Willy Osuji, ancora senza contratto, che le Fenici sperano di tesserare al più presto.

TABELLINO

Varesina – Lecco: 3-2 (0-1)

Marcatori: Cristofoli (L) al 39′ pt; Castagna al 7′ st; Tino (V) al 10′ st; Shiba (V) al 16′ st e al 36′ st.

Varesina (4-3-3): Vaccarecci (Del Ventisette dal 1′ st); Martedì (Tino dal 1′ st), De Fazio (Balconi dal 1′ st), Di Caro, Menga (Vittorini dal 1′ st), Albizzati (Jozic dal 42′ st); Martinoia (Osuji dal 1′ st), Gioia (Martinoia dal 33′ st), Geraci (Shiba dal 1’st), Giovio, Chiarabini (Broggi dal 1’st). All: Marco Spilli.

Lecco (3-5-2): Radaelli (Placidi dal 1′ st), Lora (Gaye Idrissa dal 1′ st), Malvestiti (Mureno dal 1′ st), Scaglione (Benedetti dal 1′ st), Zammuto, Merli Sala (Luoni dal 1′ st), Cavalli (Lombardi dal 1′ st), Moleri (Ghidinelli dal 1’st), Cristofoli (Castagna dal 1′ st), Bignotti (Meyergue dal 1′ st), Colombo (Martina Rini dal 1′ st). All: Alessio Delpiano.