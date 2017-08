Caronnese rimontata e sconfitta ai rigori

Varese - Caronnese 1-0

La Coppa Italia di Serie D è stato un test attendibile a una settimana dall’esordio del campionato. La Caronnese ha mostrato buone cose sul campo del Pontisola, ma ha salutato la Coppa ai rigori. La Bustese invece conferma il buon momento andando a vincere 2-1 a Inveruno.

PONTISOLA – CARONNESE 6-5 d.c.r (2-2; 0-1)

Partita a due facce per la Caronnese, che sul campo del Pontisola gioca ottimamente per oltre un’ora, trovando il vantaggio nel primo tempo con capitan Corno e raddoppiando a inizio ripresa con Massaro. Le cose sembrano andare per il meglio per la squadra di mister Monza con l’espulsione di Mandelli alla mezzora, ma i bergamaschi trovano energie extra e riportano in parità il match con le reti di Ferreira Pinto su rigore e il definitivo 2-2 di Pedrocchi. Dal dischetto gli errori di Corno e Parisi consegnano il passaggio del turno al Pontisola.

A Inveruno invece a passare è la Bustese Milano City. Rete granata nel primo tempo con Lattarulo, raddoppio nella ripresa di Santonocito. La rete di Lazzaro per i gialloblu prova a riaprire i giochi, ma la difesa di mister Cusatis regge e porta al passaggio del turno i suoi.