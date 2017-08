Caronno, malore in casa, nella notte muore 78enne

Foto varie

La mobilitazione dei mezzi di soccorso è stata rapida e tempestiva ma sfortunatamente ormai per un 78enne morto di cause naturali non c’era più nella da fare.

Tutto è partito con la richiesta d’aiuto arrivata dall’appartamento in via Kennedy in cui viveva il caronnese e la moglie. Erano circa 2.20, della notte tra sabato e domenica, e sul posto sono subito accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Proprio i soccorritori si sono subito dedicato al caronnese ma non è stato possibile rianimarlo. Così la salma è stata presa in consegna dagli addetti delle onoranze funebri. L’arrivo dei mezzi con sirene e lampeggiati ha svegliato molti residenti della zona che sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo apprendendo con cordoglio la notizia della scomparsa del 78enne.