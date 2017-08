“Cartelle Tari consegnate in scadenza: si può cambiare?”

incrocio viale ticino gavirate

Bollettini consegnati sotto data e convocazioni del consiglio comunale da rivedere. Sono gli argomenti delle due interpellanze presentate da Tania Onofrio, capogruppo della lista “Bardello nel cuore” nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

«Per il secondo anno consecutivo – afferma Onofrio - la consegna del bollettino di pagamento “TARI” è stata effettuata solo 2 giorni prima della scadenza ( ricevuta il giorno 13 Luglio 2017 con scadenza il giorno 15 Luglio 2017). Intendiamo così farci portavoce delle numerose lamentele ricevute da parte della cittadinanza che si è vista recapitare il bollettino sotto data per il secondo anno consecutivamente. Chiediamo se l’Amministrazione è a conoscenza del problema evidenziato, se e come intende agire per evitare che il problema si ripeta in futuro».

Chiarimenti sono stati anche richiesti per le date di convocazione del Consiglio comunale: « Le convocazioni del Consiglio Comunale del comune di Bardello – fa notare la capogruppo d’opposizione – avvengono SEMPRE dopo le convocazioni del Consiglio dell’Unione. Premesso che il Consiglio dell’Unione delibera atti (vedi Bilancio e trasferimento funzioni da Comune a Unione) prima che gli stessi vengano approvati dal Consiglio Comunale di Bardello; premesso che durante la riunione dei capi gruppo, il capo gruppo di “Bardello nel cuore” ha sollevato il problema; si chiede a Sindaco e Amministrazione se la procedura in essere è corretta o debba essere modificata in futuro».