Casale Litta in campo nella lotta al gioco d’azzardo

Il Comune di Casale Litta è risultato destinatario di un finanziamento di 30.000 euro da parte di Regione Lombardia (a cui verranno aggiunti altri 7.500 euro a titolo di cofinanziamento, oltre al lavoro volontario dei professionisti che sarà costantemente garantito) per realizzare un progetto a contrasto della diffusione del gioco d’azzardo.

Il progetto, che durerà 12 mesi, è stato avviato con una prima riunione tra gli enti partner a inizio luglio.

Ascolto e orientamento

Verrà aperto in varie sedi uno sportello psicosociale specialistico di orientamento ed è stato previsto un numero di ore per consulenze legali e finanziarie (in particolare rivolte al target anziani), con unico numero di telefono di accesso allo sportello Nuove Dipendenze (339-3674668).

Lo sportello è già attivo per raccogliere sin da subito le richieste dei cittadini .

Formazione

Verrà realizzato almeno un evento formativo rivolto agli operatori professionali del territorio, in particolare, per formare al tema critico della gestione del denaro da parte del

giocatore d’azzardo, e alle strategie di riabilitazione possibili, attraverso la descrizione di esperienze già condotte da AND.

Azioni No slot: alcuni locali gambling free verranno coinvolti nel rendersi visibili con azioni mirate finalizzate alla realizzazione di attività di sensibilizzazione

Ricerca

Verranno realizzate due differenti ricerche: la prima, in collaborazione con una università che ha un proprio settore dedicato specificamente al gioco d’azzardo eccessivo tra gli adolescenti

e i giovani (Università di Firenze – Dipartimento Neurofarba – Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino), prevede la selezione di alcune attività preventive e di sensibilizzazione da effettuarsi nell’anno di progetto all’interno di istituti scolastici di vario grado (dalle secondarie di primo grado in su) che verranno valutate con un metodo scientifico.

La seconda ricerca, in collaborazione con il CHUV-Centre du Jeu Excessif di Losanna, andrà a rilevare tra gli studenti alcuni specifici comportamenti di gioco d’azzardo, con particolare attenzione

all’online, per evidenziare le caratteristiche delle maggiori criticità.

Ad entrambi gli studi, oltre agli specialisti di AND, parteciperanno esperti del Cantone Ticino appartenenti all’Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo e Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione di Bellinzona. I risultati verranno pubblicati e presentati in un convegno.

In itinere verranno costantemente messe in campo idonee azioni divulgative e comunicative per sensibilizzare il territorio; verrà stesa letteratura scientifica per pubblicazione specialistica e a conclusione del progetto verrà realizzato un convegno finale che farà il punto sui risultati ottenuti e valuterà il progetto, con l’eventuale pubblicazione finale.