“C’è una discarica nel bosco, intervenite”

Sumirago generica

Il nostro lettore Alfredo Dal Ferro segnala nuovi abbandoni di rifiuti sul territorio di Sumirago, un paese che è diviso tra tante frazioni e che comprende vaste aree boschive, che – come purtroppo noto – sono spesso a rischio trasformate in punti di scarico di rifiuti.

Dal Ferro ci invia le foto di «una discarica abusiva in via Campagna» (zona Albusciago), che sembra composta anche da inerti da lavori edili. Il lettore richiama poi anche l’attenzione sul fenomeno di lunga data («succede da anni») di sacchi della spazzatura abbandonati in via Arno, in zona Caidate.

La segnalazione è stata inviata, oltre che a VareseNews, anche al Comune e a Coinger, che si occupa della raccolta rifiuti nella zona.