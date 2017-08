Champions League, sarà ancora Juve – Barca. Urna ostile per la Roma, in Napoli contro Guardiola

Foto varie di calcio

Dall’urna di Montecarlo, dove si sono svolti i sorteggi per la prossima stagione di Uefa Champions League, la Juve – inserita nel gruppo D – pesca Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona.

La Roma seconda in classifica in Serie A, è stata sorteggiata nel Gruppo C con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag.

Il Napoli (girone F) con Manchester City, Shaktar Donetsk, Feyenoord.

A estrarre le squadre sono stati due grandi del calcio italiano, Francesco Totti e Andrij Shevchenko, mentre Gigi Buffon ha ricevuto il premio come miglior portiere della Champions della passata stagione. Miglior difensore Sergio Ramos, centrocampista Luka Modric e attaccante Cristiano Ronaldo

La prima partita sarà il 12 settembre, mentre la fase a gironi terminerà il 5 e 6 dicembre.