“Chi ha preso il mio portafogli almeno mi ridia i documenti”

Questa mattina verso le 9, 30 mi sono recata all’esselunga di Masnago per una spesa veloce (ero di passaggio).

Dopo un cappuccino al bar, ho rincorso un anziano signore che aveva lasciato la tessera dei caffè prepagati sul bancone per restituirgliela, poi mi sono recata in bagno.

Il tutto in velocità e, per mia distrazione, con il portafoglio in mano! In pratica l’ho lasciato in bagno!!

Dopo dieci minuti mi sono accorta di non averlo più e purtroppo non è neanche successo che qualcuno, trovandolo, lo abbia portato al bancone dell’assistenza clienti.

E’ un portafogli rosso, piatto, di media grandezza (la foto è d’archivio) più che per i soldi (che comunque per me 60 euro non son pochi, se chi lo ha preso ne ha avuto bisogno per la spesa almeno son stata di aiuto) il problema sono i documenti: carta di identità elettronica e tessera sanitaria.

Spero che chi lo ha trovato abbia il buon cuore di farmeli ritrovare in qualche modo

Grazie mille!

Lettera firmata