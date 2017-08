Chiara Broli è il nuovo vicesindaco di Cislago

È Chiara Broli, l’assessore con delega ai Servizi Sociali, è il nuovo vicesindaco di Cislago. Dopo la lettera di dimissioni di venerdì mattina di Luciano Lista che ha lasciato il suo incarico in giunta e di numero due del sindaco, il primo cittadino Gianluigi Cartabia ha provveduto alla nomina del suo nuovo vice.

“Augurandole buon lavoro – rimarca Cartabia in una breve nota inviata alla stampa in merito alla nomina di Broli – vorrei segnalare che è la prima volta nella storia dell’Amministrazione di Cislago che una donna ricopre questa importante carica e questo anche a testimoniare quanto per la mia Amministrazione ritiene importante il ruolo della donna”.

Per quanto riguarda le deleghe precedentemente assegnate a Lista (Bilancio, Tributi, Servizi Economali, Viabilità, Affari Legali) saranno redistribuite la prossima settimana.