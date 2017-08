Chiara Rebagliati, dal college dell’Insubria agli Europei di tiro con l’arco

Foto di tiro con l'arco

Chiara Rebagliati – atleta della ASD Arcieri Torrevecchia di Roma, studentessa del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria, iscritta al College di Tiro con l’Arco – è stata convocata per i Campionati Europei Tiro di Campagna che si terranno a Mokrice-Čatež (SLO) dal 20 al 27 agosto 2017 .

Chiara, 20 anni di Savona, è un arciere della Nazionale Italiana sia per la specialità Tiro alla Targa sia per la specialità Tiro di Campagna, nella classe Juniores Femminile Arco Ricurvo.

«Chiara sta proseguendo ad alti livelli sia nello sport sia nello studio – commenta Walter Sinapi, tecnico del College di Tiro con l’arco - e questa convocazione è una conferma per lei, campionessa del mondo in carica nella stessa specialità per la classe Juniores femminile, del suo alto livello di preparazione. Vedremo Chiara il 12 agosto a Varese gareggiare al Torneo di Mezzaestate, gara di tiro alla targa a calendario federale, organizzata dalla Compagnia Arcieri Città di Varese».

Sempre per il College di Tiro con l’Arco dell’Università degli Studi dell’Insubria è da sottolineare la convocazione di Giorgio Cazzaniga, 24 anni, di Varese, iscritto al corso di laurea in Informatica a Varese, quale riserva alle Universiadi che si terranno dal 20 al 24 agosto a Taipei.

Giorgio ha conquistato da pochi giorni il titolo di Campione Regionale Assoluto a squadre e l’argento assoluto individuale.

Al Campionato Regionale ha gareggiato anche Simone Lazzaroni, altro appartenente il College di Tiro con l’Arco, 20 anni, di Cuveglio, iscritto al corso di laurea in Ingegneria per la Sicurezza a Varese.

Il college sportivo è il programma ideato dall’Università e condiviso da Federazioni Sportive e CUS Insubria per sostenere gli Atleti di interesse nazionale che vogliano conciliare lo studio e lo sport.