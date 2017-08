Chiude per tre giorni lo svincolo di Busto (e non solo)

busto arsizio a8

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano Varese, per lavori di pavimentazione saranno chiuse le entrate degli svincoli di Solbiate, Busto Arsizio e Castellanza, oltre all’uscita di Legnano secondo le seguenti modalità.

L’entrata di Busto Arsizio verso Varese verrà chiusa in modalità permanente dalle ore 5 del 22 agosto alle ore 5 del 25 agosto. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata di Gallarate.

Chiusure notturne previste invece lungo gli altri tratti. L’entrata di Solbiate Arno sarà chiusa verso Milano dalle ore 21 del 21 agosto alle ore 5 del 22 agosto, l’entrata di Castellanza verso Milano per due notti dalle ore 21 del 22 agosto alle ore 5 del 23 agosto e dalle ore 21 del 23 agosto alle ore 5 del 24 agosto. Chiusa anche l’uscita di Legnano provenendo da Varese dalle ore 21 del 25 agosto alle ore 5 del 26 agosto.

