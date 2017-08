Chiusa Via Cologna per asfaltatura

Asfaltatura via Venegoni Gallarate cantiere

Chiusa Via Cologna nella giornata di domani, 4 agosto, per asfaltatura, dalle 8 alle 12 e 30 e dalle 13 e 30 alle 19. La strada di Mombello, traversa di Viale Ernesto Redaelli, verrà chiusa per asfaltatura della sede stradale. Il divieto di transito è per tutti i veicoli.

Foto di repertorio