Chiuso dopo oltre 100 anni il Circolo di Giubiano (ma forse non per sempre)

Sulla porta, dietro il cancello ormai chiuso, un semplice foglio scritto al computer e stampato: “Chiuso per cessata attività”, al fianco un altro cartello che ricorda che le riunioni della AOV, l’Associazione Ornitologi Varesini, che si tenevano il giovedì al circolo di Giubiano, ora si svolgeranno al circolo risorgimento di Gazzada Schianno.

Si consuma cosi, con discrezione e semplicità, come è stata tutta la sua vita, la chiusura, dopo 122 anni di attività, del circolo cooperativo di Giubiano: prima con la cooperativa di consumo, chiusa diversi anni fa e situata a piano strada, ora con il bar – circolo delle bocce, che si raggiungeva salendo le scale in via Cadore, 9.

L’ultimo evento è stato, domenica 30 luglio, quello della pastasciutta antifascista, organizzata dalla Coopuf di Biumo e da Arci, in memoria del gesto, compiuto il 25 luglio di 74 anni fa dalla famiglia Cervi in occasione della caduta del fascismo: la distribuzione gratuita in piazza di pasta condita con burro e formaggio grattugiato, prodotti dalle loro stalle, a tutti gli abitanti, per festeggiare l’evento.

Ed è stato li che i presenti hanno scoperto come quello fosse l’ultimo giorno di attività della cooperativa di consumo Circolo di Giubiano, che chiude per motivi economici.

Ma, forse, il futuro del grande circolo – che ospita oltre al bar una mensa e un campo di bocce e ha un cortile/giardino interno – non è quello di rimanere chiuso: «Queste realtà sono parte della storia della citta’ ma possono rappresentare il futuro – ha commentato infatti Davide Galimberti, sindaco di Varese, presente all’ultimo evento – Perché tra l’altro il circolo di Giubiano e’ in un quartiere su cui nei prossimi anni ci saranno interventi importanti e rilevanti cambiamenti: ospedale materno-infantile, stazioni, nuovi parcheggi, nuovo impianto di rugby. Alla luce di questo quadro e’ importante che la struttura sappia cogliere le opportunità in campo ed e’ il motivo per cui ai gestori ho dato appuntamento a settembre per parlare del futuro».

E se cosi non fosse, l’ASD rugby Varese, “vicino di casa” del Circolo, ha una soluzione per chi ha sempre gravitato da quelle parti: «I nostri ragazzi e tutti coloro che hanno gravitato intorno al Rugby Varese hanno messo piede all’interno del circolo di Giubiano almeno una volta, da oggi questo non sarà più possibile – spiegano dalla pagina facebook della squadra – La casa del rugby varese sarà sempre aperta per coloro che il circolo lo hanno vissuto e che vogliono continuare a ritrovarsi per una partita a carte o una chiacchierata a Giubiano, e perché no guardare una partita di rugby in compagnia»