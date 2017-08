C’è anche la Valganna tra le nuove ciclabili di Lombardia

La Valganna può diventare una delle vie ciclabili di Lombardia: se poco più a Nord (Valmarchirolo) la ciclabile consente già oggi di pedalare in sicurezza, il futuro è un accesso agevole e riservato alle bici anche dalla zona bassa della valle, fin dalla “porta” di Induno Olona. Il progetto è tra quelli finanziati da Regione Lombardia, selezionati tra gli interventi su macro-assi che consentano di servire le zone interessate ma anche di sviluppare percorsi ciclabili per fini turistici.

«Il nostro obiettivo e’ molto chiaro: vogliamo far diventare la Lombardia un punto di rifermento a livello europeo per il cicloturismo» dice Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico, commentando gli esiti del bando, che ha premiato numerosi progetti tra cui anche quello varesino sostenuto dalla Provincia di Varese. «Impiegando oltre 6,5 milioni di euro – ha concluso l’assessore – il nostro bando ha permesso di sostenere investimenti di enti pubblici e privati per 17,8 milioni di euro in interventi infrastrutturali e di promozione dei percorsi, che aiutano a compiere un salto di qualità in un settore che offre prospettive di crescita diffusa per le economie locali e la filiera del turismo anche in termini di occupazione».

Tra i progetti in Lombardia ci sono le ciclabili #terredeiNavigli, quelle lungo l’Oglio a cavallo tra Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova., la ciclovia della Val Seriana e quella della Valle Brembana, quella nella bassa pavese intorno a Belgiojoso. E poi appunto anche il prolungamento del percorso ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo, per quanto riguarda il I° lotto nei Comuni di Induno Olona e Valganna. Valore: 1 milione 80mila euro, coperti in parte (415mila euro) dalla Regione e per il resto dalla Provincia di Varese e dalla Comunità Montana del Piambello, come già annunciato dal presidente Gunnar Vincenzi a giugno.

Ciclabile Valganna: una “porta” per le ciclabili Valmarchirolo e Valcuvia

La Valganna è pensata in quest’ottica come connessione tra Varese (dove arrivano anche due linee ferroviarie) e le valli che già oggi dispongono di ciclabili: la Valmarchirolo è percorsa da una ciclabile di fondovalle a fianco alla provinciale e dalla bella greenway che scende a Lavena Ponte Tresa sulla sede del vecchio tram, percorso suggestivo con tanto di gallerie illuminate.

Bando ciclabili Regione Lombardia: Comuni a bocca asciutta

Se quella della Valganna è una ottima notizia, meno buone le notizie per quanto riguarda l’altra linea di finanziamento prevista dal bando, quella per la infrastrutturazione di percorsi ciclabili minori: tra i 63 Comuni promotori di investimenti e beneficiari dei fondi regionali (euro 2.694.394,16) non ce n’è neppure uno varesino.