Cinema a Villa Calcaterra, ultimo appuntamento con La la Land

open day icma busto arsizio

Nell’ambito delle iniziative di “Busto Estate”, mercoledì 30 agosto settimo ed ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica estiva, organizzata in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: alle ore 21.30 nel giardino di Villa Calcaterra sarà proiettato il film “La La Land” di Damien Chazelle.

In caso di maltempo la proiezione si terrà in aula De Sica (1° piano) che ha una capienza di 100 spettatori.

L’ingresso è gratuito. “La La Land” di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno – Commedia musical – USA, 2016.

Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all’altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione.

Woody Allen in “Tutti dicono I Love You” fa dire a uno dei personaggi che se si vuole raccontare una storia con la massima libertà creativa il genere da utilizzare è appunto quello del musical. Infatti, così come Woody e Goldie Hawn volavano sulla Senna in quel film, lo stesso fanno Ryan Gosling ed Emma Stone. Con questo però non si deve pensare che Chazelle si limiti a realizzare un film nostalgico o citazionista perché in realtà sa come andare ben oltre i parametri del classico e lo dichiara sin dallo straordinario piano sequenza iniziale.