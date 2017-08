Cinque birrifici fanno festa alla Corte del Ciliegio

Foto varie

Giunge alla terza edizione il Festival della Birra Artigianale, l’occasione che la Corte del Ciliegio con il patrocinio dell’amministrazione comunale offre alla città per stare insieme in queste calde serate di fine estate.

Da venerdì 1 fino a domenica 3 settembre, nella struttura di viale Lombardia, si potranno degustare i prodotti dei migliori birrifici della zona, che per questa edizione hanno raggiunto la quota 5: oltre ai già noti Extraomnes e Birrificio Orso Verde, all’evento parteciperanno anche il Birrificio War, il Birrificio Rhodense e il Birrifico Mutnik.

Ma non sarà solo la bionda bevanda a fare la festa: ad accompagnarla ci saranno anche la griglierie e la cucina con prodotti di qualità (e possibilmente a kilometro zero, come vuole la filosofia della Corte) con la collaborazione del gruppo Statale 33; ad animarla, la musica dal vivo di cinque gruppi rock che si alterneranno nelle tre serate, ovvero la One Horse Band e Amarcord BZ (venerdì 1), la Acoustic Shape e Missklang (sabato 2), gli Echoes (domenica 3).

Per tutte e tre le giornate saranno disponibili giochi e animazione per i più piccoli. Info: www.cortedelciliegio.com