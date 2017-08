Cinque giorni in festa con la Sagra dell’Uva

Foto varie

Torna con un programma più ricco del solito la tradizionale Sagra dell’Uva di Sacconago, organizzata dall’Associazione Sacconago Commercianti, Artigiani e Co., in collaborazione con Ascom e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Vari gli appuntamenti in programma nelle piazze Carlo Noè e San Donato, in via Don Marelli e al Cinema Lux per ben cinque giorni di festa, dal 1 al 3 settembre e il venerdì e il sabato seguenti, l’8 e il 9. La festa sarà vivace e coinvolgente grazie a numerose attività realizzate in collaborazione con molte realtà associative: esposizioni di auto e moto d’epoca, gonfiabili e attività per bambini, intrattenimenti musicali e dimostrazioni di gruppi sportivi. Non mancheranno stand gastronomici che accontenteranno tutti i gusti.

Da segnalare la giornata dedicata al Messico, venerdì 8 settembre: l’associazione culturale Mexico per tutti proporrà diversi momenti di approfondimento della cultura messicana in piazza Carlo Noè con la partecipazione di gruppi folkloristici e musicali.

Per i bambini da non perdere le attività della mattinata del 3 settembre in via Don Marelli, l’Accademia dei mini pompieri a cura dell’Associazione Vigili del Fuoco e la Carramatta a cura di Nunzio Cascino. Altro appuntamento dedicato ai più piccoli sabato 9 settembre dalle 15 alle 19 in via Don Marelli: la quarta edizione della baby patente a Sacconago, attività di educazione stradale proposta dalla Polizia Locale e dall’Assessorato alla Sicurezza.

La manifestazione si aprirà con una breve lezione teorica tenuta dal Commissario Daniela Bettin, con gruppi di 20/25 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni: ai giovani utenti verrà illustrato il comportamento che i piccoli dovranno tenere lungo un circuito precedentemente ideato con materiale di recupero e birilli delimitato in sicurezza da transenne in materiale plastico. Durante la lezione, interagendo in modo giocoso, si porteranno a conoscenza dei piccoli le principali norme di comportamento che pedoni, ciclisti e passeggeri in auto devono tenere su strada.

Successivamente in fila indiana, tutti i bimbi con le baby-auto, baby-moto e baby-bici apriranno il percorso scortati e guidati dagli agenti; alla fine, superata la prova di abilità, a tutti verrà consegnata la “baby patente” individuale, attestante la partecipazione all’evento.