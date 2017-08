Cinquestelle Luino “una mozione contro le barriere architettoniche”

Foto varie

Qualche giorno fa una delegazione di attivisti del Movimento Cinquestelle ha protocollato in Comune a Luino una proposta di mozione che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e l’attuazione di un Piano di Accessibilità Urbana (PAU) a favore dei diversamente abili. I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono specifici strumenti di gestione e pianificazione urbanistica, “strumenti basilari, se correttamente applicati ed eseguiti, per garantire il diritto di mobilità e accessibilità, nonché il riconoscimento della dignità a tutti”.

«Poiché ci risulta – dicono i Cinquestelle – che il Comune di Luino, come molti altri comuni e nonostante l’obbligo di Legge, non abbia ancora adottato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, fondamentale per garantire la sicurezza, l’autonomia e la non discriminazione delle fasce più deboli, come attivisti del M5S Luino, avallati dalla nostra consigliera regionale Paola Macchi, abbiamo ritenuto indispensabile incalzare l’amministrazione affinché provveda a colmare questa sgradevole ”disattenzione”».

La proposta mira a impegnare quindi l’Amministrazione ad adottare al più presto il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e il Piano di Accessibilità Urbana, chiedendo che la Commissione preposta si faccia carico di questo progetto avvalendosi della collaborazione di cittadini con disabilità (o persone a loro vicine), per avere maggiore consapevolezza dei problemi di chi deve affrontare ogni giorno l’ostacolo delle barriere architettoniche.

«Si potrebbe infatti utilizzare le diverse app già esistenti create ad hoc per segnalare la presenza di barriere – concludono i Cinquestelle – , attivando così la collaborazione della comunità per la redazione di piani che rispondano davvero alle esigenze di accessibilità, mobilità e sicurezza nel nostro Comune».

LA PROPOSTA DI MOZIONE M5S SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE