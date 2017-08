Cislago, si dimette il vicesindaco Luciano Lista

Sono state protocollate ieri mattina le dimissioni del vicesindaco Luciano Lista che ha deciso di lasciare la Giunta, in contrasto con l’Amministrazione, ma che resterà in consiglio comunale.

In una lunga missiva Lista, che già negli ultimi mesi era stato al centro di vivaci scambi di battute con il sindaco sottolinea: “Ho acquisito la consapevolezza di essermi trovato tra amministratori alle prime armi – continua – da cui sono lontano sotto il profilo amministrativo, ma anche culturalmente e umanamente, cosa che non solo mi ha fortemente deluso, ma mi ha anche demotivato”. Tanti gli episodi citati in cui lamenta di non essere stato coinvolto dall’Amministrazione o di aver assistito ad una cattiva gestione.

E conclude: “Non rinuncerò alla carica di consigliere, perché il patto con gli elettori è la cosa a cui tengo di più. Sarà proprio dai banchi del consiglio comunale che porterò la loro voce e sosterrò le loro istanze”.

A stretto giro di posta la nota della maggioranza che rimarca: “Rileviamo che tali dimissioni siano arrivate dopo mesi di pressoché totale assenza dall’attività amministrativa o anche solo dagli uffici comunali, per cui ci chiediamo quando abbia potuto apprendere quanto espresso nella sua lettera di dimissioni” E si tolgono anche qualche sassolino dalla scarpa: “Certamente diversi membri dell’amministrazione hanno una esperienza limitata, tuttavia Luciano Lista ha condiviso la lista elettorale sin dall’inizio, per cui troviamo per lo meno singolare che abbia acquisito questa consapevolezza solo oggi”.