Cisterna chimica bloccata, mercato evacuato

Evacuazione mercato Tradate agosto 2017 per camion in panne con carico pericoloso

Una provinciale bloccata, i pompieri sul posto che delimitano l’area, e il mercato settimanale di oltre 100 ambulanti da evacuare.

Galleria fotografica Evacuazione mercato Tradate 4 di 22

Il camion in panne che questa mattina presto, 24 agosto appena passate le 7, ha messo a dura prova la viabilità della Varesina a Tradate, nella tarda mattinata ha completamente paralizzato la zona della rotonda della Marina, area di svincolo molto trafficata, in via Dorligo Albisetti.

Il motivo sta nel nome della sostanza trasportata dal rimorchio: epicloridrina, un liquido infiammabile e tossico.

Evacuazione mercato Tradate agosto 2017 per camion in panne con carico pericoloso

Il problema meccanico del mezzo - la rottura del semirimorchio – ha fatto optare i tecnici dei vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, la sigla che indica gli operatori specializzati in interventi con questi agenti) per il trasbordo della sostanza, operazione avvenuta attorno alle 12.

L’obiettivo era proprio quello di garantire la totale sicurezza per questo passaggio dal momento che la zona è vicinissima al mercato cittadino settimanale, che è stato sgomberato.

Si tratta, dicono dalla polizia locale, di un’operazione che ha riguardato gin operatori di circa 160 bancarelle.

Solo a questo punto è stato possibile operare il travaso del liquido, effettuato da una ditta specializzata in queste delicate operazioni.

Il traffico è rimasto a lungo fortemente congestionato e deviato in alcuni punti sulla viabilità secondaria: al momento dello spostamento della sostanza – confermano dalla polizia locale – la varesina è stata chiusa per ragioni di sicurezza: riaprirà attorno alle 13.

Sul posto stanno operando diverse unità dei vigili del fuoco, che confermano l’assenza di perdita della sostanza, in tutto 25.000 litri.

La situazione è sempre stata sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza si sono svolte in maniera composta; è stata presente, a titolo di prevenzione e assistenza, anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana inviata dal 118.

Alle 12.30 il mercato risultava evacuato, e la cisterna posizionata su di un nuovo camion traino.