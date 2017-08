Coca al volante e carte di credito non sue, nei guai postino “infedele”

Foto varie

Guidava sotto l’effetto della cocaina e aveva in tasca carte di credito non sue. Un bruttissimo inizio per un postino attivo nel Luinese fermato nei giorni scorsi a bordo dell’auto aziendale: la polizia ha fatto scattare una denuncia e la sospensione della patente.

Ecco la ricostruzione della questura.

Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di stato del settore polizia di frontiera di Luino hanno denunciato un 45enne della zona, in servizio presso un centro secondario di distribuzione postale del Luinese, ritenuto responsabile dei reati di sottrazione di corrispondenza, tentato uso fraudolento di carte di credito e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della polizia giudiziaria mentre, con la vettura di servizio di Poste Italiane, si stava allontanando da una zona boschiva nei pressi del comune di Bedero Valcuvia.

I poliziotti insospettiti dalla sua presenza proprio in quella zona, hanno proceduto immediatamente al controllo del soggetto che ha mostrato da subito chiari sintomi da utilizzo recente di sostanze stupefacenti – nervosismo, abbondante sudorazione, occhi lucidi e pupille dilatate – confermati dalle dichiarazioni dello stesso di aver appena fatto uso di cocaina.

Sottoposto a perquisizione, sono state rinvenute nella sua disponibilità n. 3 carte di credito intestate a terzi e da lui detenute illegittimamente.

L’uomo ha successivamente ammesso di aver aperto della corrispondenza privata, destinata ad altre persone, nella quale aveva trovato le predette carte e che stava tentando di utilizzarle presso gli sportelli ATM.

A carico del postino è scattata immediatamente la denuncia all’autorità giudiziaria che gli ha comportato, tra l’altro, anche la sospensione della patente di guida, oltre che la segnalazione alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti.