Colpisce bici, parla col ciclista ma poi scappa: caccia al pirata

Omissione di soccorso questa è l’accusa di cui dovrà rispondere, appena sarà identificato, il conducente di una Chevrolet bianca protagonista di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì.

Erano da poco passate le 18,30 quando la vettura ha colpito la bicicletta condotta da un 33enne che stava attraversando la rotonda di via Varese diretta in via Giuliani.

Il ciclista è finito a terra e l’automobilista si è fermato ed è sceso dall’auto. Ha scambiato qualche parola con il ferito e poi ha detto: “Sposto la macchina dalla rotonda che intralcia il traffico”. In realtà ha ingranato la marcia e si è dileguato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che al momento dispone di una descrizione dell’uomo, un cinquantenne di nazionalità italiana, e alcuni numeri della targa. Il ferito è stato portato dalla Croce d’Argento di Saronno all’ospedale cittadino per le cure del caso.