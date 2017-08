Coltello e droga in auto, denunciato

Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio, in particolare contro furti in abitazione e truffe.

Particolare attenzione è stata infatti rivolta verso le fasce deboli, come anziani e persone sole, che sono costrette a rimanere in città. Per assicurare una permanenza sicura a chi resta in città e una vacanza serena a chi ha deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto lontano dalla propria abitazione è stato intensificato il pattugliamento e la rete di controlli su tutte le aree e le arterie stradali del territorio.

Durante la giornata di ieri, il servizio di controllo straordinario del territorio ha consentito di identificare complessivamente 92 persone, di cui 13 stranieri, e controllare 49 autovetture nonché sette esercizi commerciali, nei luoghi di aggregazione turistica (va ricordato che la Compagnia ha competenza anche sulla zona del Ticino e del basso Lago Maggiore, fino ad Angera).

Al di là dell’effetto deterrente dei pattiugliamenti, sono state in particolare denunciate due persone: un algerino di 40 anni per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale (era cioè stato espulso) e un cittadino marocchino di 42 anni trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. I militari, stante la pericolosità della sua condotta per la quale rischiava di

coinvolgere in un incidente altre vetture, hanno intensificato i controlli rinvenendo all’interno del veicolo 40 grammi di hashish ed un coltello a serramanico. È pertanto scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi e detenzione di sostanza stupefacente.