Come lavora un paleontologo

Monte San Giorgio Museo fossili Meride

Piccoli archeologi crescono. Avete figli con una passione smisurata per i dinosauri e tutto ciò che riguarda la preistoria? Allora questo evento fa per loro. Organizzato al Monte San Giorgio sarà un pomeriggio davvero diverso dal solito: esperti spiegheranno ai bambini come si studia un fossile e come si procede per liberarlo dalla roccia che lo ha preservato nel tempo.

Questo il programma di sabato 9 settembre:

ore 14:00 – 15:00 Come si classifica un fossile?

15:30 – 16:30 Come si libera un fossile dalla roccia?

Accompagnati da una guida formata, i ragazzi potranno scoprire i segreti

della paleontologia.

Iscrizioni entro giovedì 7 settembre, ore 12:00.

Costo CHF 10.- a partecipante per attività.

La sequenza fossilifera del Monte San Giorgio è riconosciuta come la migliore al mondo in particolare per lo studio dei vertebrati marini del Triassico Medio. Essa ci dice che l’ambiente a quel tempo era quello di una complessa laguna tropicale profonda qualche decina di metri, compresa tra ampie piattaforme carbonatiche coperte da pochi metri d’acqua, e il mare aperto.

Piccole, basse isole costellavano la piattaforma carbonatica mentre un’estesa terra emersa era poco più distante verso Ovest. Questo ambiente articolato ha permesso di avere resti soprattutto di organismi esclusivamente marini oppure con un modo di vita anfibio oltre a più rari organismi terrestri tra i quali alcune piante e insetti.

