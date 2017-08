Come realizzare un video per DigitaLife? Ecco qualche consiglio

Come devo tenere il telefono? Cosa posso riprendere? Cosa posso mostrare nei video? Non vorrei commettere errori, cosa devo fare? Sono solo alcune delle domande che vengono poste alla produzione di DigitaLife da coloro che vogliono mandare un proprio video ma che temono di commettere errori.

Ecco, chiariamo subito che nessuno commette errori: mandate pure quello che volete e come potete, raccontate come internet e il digitale hanno cambiato, o stanno cambiando, la vostra vita. Ecco il video-tutorial in cui vi spieghiamo bene come fare.

Qui trovi tutte le domande più frequenti. Se hai altri dubbi scrivi pure a digitalife.film@gmail.com.

Ora non resta che inviare il tuo video seguendo questi semplici passaggi.