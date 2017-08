Comune: tutti i bandi per la collaborazione pubblico-privato

Foto varie

Dall’asta per l’area comunale compresa tra le vie Melchiorre Gioia, Pirelli e Sassetti, che consentirà di portare finalmente a termine il grande intervento urbanistico Garibaldi-Repubblica, alla ricerca del Chief Resilience Officer per il coordinamento del progetto internazionale 100 Resilient Cities, promosso dalla Fondazione Rockefeller per diffondere e sviluppare in tutto il mondo strategie urbane improntate alla resilienza, passando per la progettazione di addobbi e luminarieper il periodo natalizio.

Sono molti i bandi pubblici aperti dall’Amministrazione con l’obiettivo di reperire risorse e professionalità esterne in grado di partecipare attivamente al governo della città in un’ottica di collaborazione proficua tra pubblico e privato.

Tra gli ultimi messi on line, quelli per la valorizzazione di spazi pubblici attualmente inutilizzati, attraverso progetti culturali, sportivi e aggregativi, al fine di creare nuovi presidi di socialità nei quartieri periferici.

A Porto di Mare si cercano soggetti privati, associazioni e fondazioni che prevedano utilizzi temporanei in quattro particelle di territorio di proprietà comunale, mentre è stata avviata un’indagine esplorativa per l’acquisizione di proposte per l’ex discoteca Karma, dove potrebbero nascere attività artigianali, didattiche, culturali o ricreative.

È inoltre on line il Bando “Spazio alle periferie”, per assegnare 25 locali spazi posti al piano terra di stabili Erp, alcuni dei quali inseriti negli ambiti strategici individuati dall’Amministrazione attraverso il Piano Periferie, in particolare Qt8/Gallaratese, Niguarda/Bovisa e Adriano/Padova/Rizzoli. Questi si aggiungono al Bando denominato “Costellazioni di quartiere”, per affittare sette spazi al piano terra del nuovo complesso di case popolari di via Appennini – via Consolini.

Per valorizzare le attività presso l’Informagiovani – spazio La Dogana del Comune, inoltre, è attiva ancora per un mese la “Call for ideas” per l’individuazione di proposte e progetti rivolti ai ragazzi; spazio a sportelli, incontri, workshop, incontri formativi e culturali.

Ed è sempre legato alla crescita e alla formazione dei più giovani il bando per la ricerca di sponsor e partner che sostengano economicamente “Dire Fare Educare”, il palinsesto di iniziative pubbliche ed eventi che coinvolge bambini, ragazzi, educatori, insegnanti e famiglie in dibattiti, seminari, workshop, laboratori ed esperienze didattiche, culturali e ludiche.

È on line ancora per qualche giorno anche il bando per la seconda edizione della Fall Design Week, la settimana del design autunnale: creativi, architetti e designer possono presentare progetti, eventi, installazioni volti alla creazione del calendario di appuntamenti 2017 in programma in città dal 7 al 15 ottobre.

Restano infine aperti i bandi per la mobilità in condivisione. Da quello per la realizzazione del bike sharing a flusso libero, che proprio ieri ha visto l’avvio del servizio con le prime biciclette di Mobike, a quello per il car sharing, con la ricerca di soggetti che sviluppino il servizio “station based” (a postazione fissa) negli stalli pubblici e nei condomini, aziende e parcheggi privati.