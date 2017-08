Con l’auto fuori strada in A8

Foto varie

Per cause ancora da verificare, verso le ore 15.45 di martedì 1 agosto, un’auto che stava percorrendo l’autostrada A8 in direzione Varese, all’altezza dello svincolo di Solbiate Arno, è andata fuori strada.

L’autista è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice verde, quindi senza ferite gravi.