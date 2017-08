Con Novacoop “dona la spesa per la scuola”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Nova Coop promuove la raccolta di materiale scolastico da devolvere alle famiglie in difficoltà. Dopo il successo registrato con le scorse iniziative, Nova Coop propone anche all’avvio di questo anno scolastico una raccolta di materiale di cancelleria a favore delle famiglie in difficoltà.

Sabato 9 settembre, per tutta la giornata, in 58 punti vendita della rete Nova Coop (Piemonte e alta Lombardia) i Soci Coop volontari in collaborazione con le principali Onlus del territorio, che hanno riconfermato con convinzione il proprio impegno, saranno presenti per invitare Soci e Consumatori a donare materiale scolastico: risme di carta, colla stick, quaderni, gomme, evidenziatori, cartelline trasparenti, correttori, forbici, temperamatite calcolatrici, pennarelli, penne a sfera e matite colorate. Questi sono diventati acquisti estremamente impegnativi e difficili da sostenere per un numero crescente di famiglie.

I prodotti donati saranno consegnati alle famiglie direttamente dalle singole Onlus partner dell’iniziativa, garantendo così un ottimo utilizzo di tutta la merce donata. Nova Coop rendiconterà ai propri Soci e clienti circa l’entità della raccolta.

Sottolinea Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop, “Le nostre attività nell’ambito delle iniziative sociali, con particolare riferimento ai volumi raggiunti dalle campagne volte al sostegno della scuola pubblica, sono state un momento per noi utile a meglio comprendere le reali opinioni dei nostri Soci che hanno manifestato un generale e convinto apprezzamento per i risultati della cooperativa. La sinergia derivante dalla collaborazione tra Coop e le Onlus sommata alla generosità di Soci e Consumatori già gli scorsi anni è diventata una forma di risposta alla difficoltà economica delle famiglie italiane con 70.000 articoli di cancelleria donati soltanto nel 2016. Confidiamo quanto meno di ripetere gli ottimi risultati di raccolta dell’anno precedente. La scuola, infatti, è da sempre un terreno di massima attenzione per il mondo Coop”.

Per le famiglie non solo solidarietà, anche diverse iniziative nella rete vendita: dalla prenotazione dei libri di testo con sconto riservato ai Soci all’ impegno per la convenienza del materiale scolastico. Per le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, a fronte di tagli alle risorse, Nova Coop assieme a Coop Liguria, Coop Lombardia e Coop Vicinato Lombardia promuove “Coop per la scuola” attiva dal 31 agosto al 13 dicembre 2017. L’iniziativa prevede per le famiglie la possibilità di raccogliere, per ogni acquisto effettuato, gli appositi bollini da donare alle scuole che li utilizzeranno per ricevere gratuitamente i premi contenuti in un ricco catalogo. Le scuole così potranno richiedere dal catalogo materiale utile sia per l’innovazione tecnologica che per le normali attività didattiche. I punti vendita coinvolti dall’iniziativa e maggiori informazioni su www.vivicoop.it