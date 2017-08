Concerto di ferragosto a Luino

Lungo lago di Luino

Note di ferragosto a Luino, all’arena del Parco Lago: dopo l’enorme successo di Antonio Davì dello scorso anno, era doveroso riproporre un suo concerto nella stessa piattaforma con anfiteatro.

«Un luogo magico e particolare che, anche quest’anno, sta diventando sempre più apprezzato per esibizioni musicali» commenta l’Assessore alla Cultura della Città di Luino Pier Marcello Castelli – Il Maestro Antonio Davi’, un luinese di adozione dal grande valore e rilevanza internazionale, non solo entusiasma la platea, ma riesce a coinvolgerla durante il suo concerto. Sono sicuro che i luinesi non perderanno questa occasione per una serata di musica straordinaria’.

Il ferragosto luinese propone un concerto di pianoforte di Antonio Davì che si terrà alle ore 21.00 presso l’Arena del Parco a Lago, in cui il bravo artista proporrà una rassegna che accompagnerà il pubblico attraverso tanti diversi stili.

«Ora, che la musica è la mia vita, ogni giorno mi faccio prendere per mano dalle emozioni e con queste cammino e attraverso il mio destino», scrive Antonio Davi’.

Maggiori informazioni relative al Maestro Antonio Daviì sono presenti sul suo sito www.antoniodavi.net.